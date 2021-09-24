Площадь пожара в общежитии Военного университета в Москве увеличилась вдвое

Площадь пожара в общежитии Военного университета в Москве достигла 1 тыс. кв. м.

Площадь пожара в общежитии Военного университета на Комсомольском проспекте в Москве увеличилась вдвое и достигла 1 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Уточняется, что огонь интенсивно распространяется по третьему этажу, идет обрушение кровли. Информации о жертвах или пострадавших не сообщается.

Ранее сообщалось, что в ходе эвакуации здание покинули более 100 человек. Первоначально площадь пожара составляла 100 квадратных метров, однако позднее увеличилась до 500. Пожару присвоен третий номер сложности.

Это не первый пожар в истории Военного университета. В 2008 году в общежитии на Большой Пироговской улице также был пожар. Тогда огонь распространился по перекрытиям здания, в котором проживали преподаватели и работники учебного заведения. С возгоранием боролись десять пожарных расчетов.