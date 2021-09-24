Марию Максакову отправили на психиатрическую экспертизу

Суд отправил певицу Марию Максакову на психолого-психиатрическую экспертизу в рамках тяжбы с ее детьми по поводу квартиры в Москве. Об этом артистка рассказала порталу Starhit в пятницу, 24 сентября.

Ходатайство о прохождении экспертизы заявили адвокаты самой Максаковой. Суд удовлетворил запрос, назначив ей обследование в Алексеевской больнице.

Максакова настаивает на том, что дарственную на квартиру своим несовершеннолетним детям подписала под давлением и находилась в то время не в себе. «Суд усомнился, могла ли я в трезвом уме и твердой памяти настолько щедро вознаградить старания моей семьи по моему уничтожению», — высказалась артистка.

О том, что дети Максаковой подали на нее в суд из-за квартиры, стало известно в апреле. Певица заявила, что инициатором иска был ее бывший супруг Владимир Тюрин, с которым проживают дети. Речь идет об апартаментах площадью 260 квадратных метров в доме на Краснопресненской набережной. Истцы требуют передать квартиру, ссылаясь на дарственную, подписанную Максаковой в их пользу.

