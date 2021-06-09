Максакова рассказала о «бедственном» финансовом положении

Оперная певица и вдова бывшего депутата Госдумы Мария Максакова рассказала о нелегком финансовом положении. Она публично обратилась к дочери Людмиле в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир» на канале «Россия 1».

Певица рассказала, что ее 13-летняя дочь от бизнесмена Владимира Тюрина судится с ней из-за квартиры. В публичном разговоре с наследницей Максакова призналась, что им с младшим сыном приходится нелегко.

«Я тебе эту квартиру не дарила, потому что мне она досталась от моего отца! Пусть тебе твой отец хоть что-нибудь подарит», — эмоционально обратилась артистка к дочери. Певица также заявила, что отец пользуется девочкой. «Во что ты превращаешься? Я считаю деньги, у меня есть тысяча или полторы тысячи долларов на еду и все остальное. Мы с маленьким сыном бедствуем, а ты хочешь лишить нас всего. Мне не на что кормить Ваню!» — призналась артистка.

Максакова заявила, что не понимает, как ребенок может разлюбить мать. «Ребенок не может разлюбить меня сам по себе. Дочь восемь лет любила, а потом — все? Она хочет подарки, алименты от меня, но общаться не хочет», — негодует исполнительница.

В феврале Максакова рассказала о насилии со стороны Тюрина. Она поведала, что экс-возлюбленный был недоволен ее карьерой и хотел, чтобы она сидела дома и воспитывала их сына, из-за чего регулярно избивал певицу. Артистка вспомнила случай, когда Тюрин не хотел отпускать ее на музыкальный фестиваль и жестоко избил. «В тот день он подошел и направленно ударил меня в бок — сломал мне два ребра», — поделилась она.