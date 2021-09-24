Популярный российский комик женился на стилисте из «Модного приговора»

Популярный российский комик Сергей Мезенцев женился во второй раз. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.

Шоумен опубликовал серию фотографий, сделанных во время торжества. В подписи к ним Мезенцев сообщил, что женился на стилисте Марианне Елисеевой, которая работает в программе «Модный приговор» на Первом канале. «Ничему жизнь нас не учит», — отметил он.

Похожий пост разместила у себя в Instagram его избранница. «Вышла замуж за большое счастье и огромную радость», — написала Елисеева.

Сергей Мезенцев — комик, шоумен, актер и музыкант. С 2010 по 2012 год он был одним из ведущих юмористической программы «Реутов ТВ» на каналах «MTV Россия» и «2х2». Ведет на YouTube подкаст «Сережа и микрофон».

Марианна Елисеева — стилист и блогерша. На ее аккаунт в Instagram подписано около 400 тысяч пользователей. Помимо «Модного приговора» она также работает в проекте «Близнецы» на канале «Пятница».