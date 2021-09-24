Россию на Олимпиаде впервые за 20 лет представят три фигуриста-одиночника

Впервые за 20 лет Россия получила максимальную квоту на ОИ в мужском одиночном катании

Три фигуриста-одиночника представят России на зимних Олимпийских играх впервые за 20 лет. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Третью лицензию для участия в Олимпиаде-2022 в Пекине россиянам принес Марк Кондратюк. На турнире Nebelhorn Trophy в Германии 18-летний спортсмен занял третье место, это позволило ему войти в семерку сильнейших олимпийского отбора и завоевать путевку на Игры.

В столице Китая Кондратюк представит Россию вместе с Михаилом Колядой и Евгением Семененко. Во всех остальных видах программы у россиян также будет максимальная квота. Соревнования пройдут с 4 по 20 февраля.

Последний раз три мужчины-одиночника выступали в составе сборной России на Олимпиаде-2002 в Солт-Лейк-Сити. Тогда страну представляли Александр Абт, Алексей Ягудин и Евгений Плющенко. Последние завоевали золотую и серебряную медали соответственно. Абт занял пятое место.