США заявили о попытках России дестабилизировать Украину

Временная поверенная в делах США на Украине Кристина Квин обвинила Россию в попытках дестабилизировать республику. Об этом она заявила в обращении к участникам первой молодежной встречи Киевского форума по безопасности. Трансляция мероприятия ведется на YouTube.

«Россия стремится дестабилизировать Украину и заблокировать ей путь к большой евроатлантической интеграции. Это путь, который выбрал украинский народ. Украинцы боролись и погибали, защищая этот выбор на Майдане, и продолжают воевать на востоке страны», — сказала Квин.

Дипломат заверила, что США поддерживают Украину и продолжат работать над тем, чтобы привлечь Россию к ответственности. «Мы ясно дали понять: дальнейшая агрессия со стороны России будет иметь цену и последствия», — заявила она.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Украина «потеряла независимость и возможность самостоятельно определять свою внешнюю политику», превратившись «в сообщающийся сосуд западного сообщества, через который с запада на восток перетекает оружие, а в противоположном направлении — рабочая сила».