В России вспомнили «преимущество» советского Як-141 перед американским F-35B

Историк Хазанов: у истребителя Як-141 было очень важное преимущество перед F-35B

При создании сопла подъемно-маршевого двигателя американского истребителя пятого поколения с коротким взлетом и вертикальной посадкой F-35B Lightning II была использована идея, воплощенная в советском палубном истребителе вертикального взлета и посадки Як-141, вспоминает в колонке для ТАСС член Ассоциации историков Второй мировой войны Дмитрий Хазанов.

«Например, при создании сопла подъемно-маршевого двигателя американские специалисты использовали идею, воплощенную на Як-141: поставили вращающиеся в противоположных направлениях сегменты», — отметил автор.

При этом эксперт добавил, что «Як-141 при боевом вылете с нормальным весом взлетает вертикально, а F-35B — только с разбегом, что представляется очень важным нашим преимуществом».

Как подчеркнул Хазанов, в настоящее время Як-141 следует рассматривать с точки зрения мощного научно-технического задела, фундамента для создания будущих проектов.

В апреле 2018 года в издании Task & Purpose напомнили, что в 1991-1997 годах (по другим данным — 1995-1997), когда американская компания Lockheed Martin (или до 1995 года — только Lockheed) и Опытно-конструкторское бюро Яковлева активно сотрудничали, первая получила доступ к техническим документам и опытным образцам советского сверхзвукового самолета вертикального взлета и посадки Як-141, что потом использовалось при создании истребителя пятого поколения с укороченным взлетом и вертикальной посадкой F-35B Lightning II.

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F-35 Lightning II — семейство малозаметных многофункциональных истребителей пятого поколения, разработкой и выпуском которого с 2001 года занимается американская компания Lockheed Martin. Истребитель выпускается в трех вариантах: A (обычный для ВВС), B (с укороченным взлетом и вертикальной посадкой) и C (палубный).

Сверхзвуковой самолет вертикального взлета и посадки Як-141 (Freestyle по классификации НАТО), оснащенный радаром, ракетами средней дальности «воздух-воздух», противокорабельными и противорадиолокационными ракетами, предназначался для оснащения авианесущих крейсеров проекта 1143 (к ним относится единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов»), имеющих укороченную, по сравнению с классическими авианосцами, взлетно-посадочную полосу. Самолет разрабатывался с середины 1970-х и впервые полетел в 1987 году. Было создано четыре опытных образца Як-141, один из них (из-за ошибки летчика) в октябре 1991 года разбился о палубу авианосца «Адмирал Горшков». Данный образец вместе с другим, предположительно, разобрали на запчасти. Два других самолета перешли в музей. После распада СССР и отсутствия интереса военных Як-141 предлагался для покупки, в частности, Индии и Китаю.