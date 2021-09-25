Квалификацию этапа «Формулы-1» в Сочи захотели перенести

Сессию свободных заездов «Формулы-1» в Сочи отменили, квалификацию этапа могут перенести

Квалификация этапа «Формулы-1» в Сочи может быть перенесена на 26 сентября из-за непогоды. Об этом Autosport.com сообщил гоночный директор Международной автомобильной федерации (FIA) Майкл Маси.

Маси заявил, что при невозможности проведения квалификации днем 25 сентября график будет изменен. Из-за сильного дождя уже была отменена третья сессия свободных заездов. По информации РИА Новости, организаторы FIA примут решение исходя из метеоусловий.

Ранее первую гонку этапа «Формулы-2» в Сочи перенесли из-за непогоды. К месту ее проведения не смогли добраться вертолеты, которые необходимы для обеспечения медицинских служб.

Квалификация на Гран-при Сочи должна была пройти 25 сентября. Ожидалось, что на старт главной гонки пилоты выйдут днем позже.