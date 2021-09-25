Лавров заявил об отсутствии согласия ведущих держав о принципах мироустройства

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что широкое сотрудничество в рамках Организации Объединенных Наций особенно востребовано в условиях, при которых у ведущих держав нет согласия относительно принципов мироустройства. Об этом он заявил в ходе общеполитической дискуссии на Генеральной Ассамблее ООН, передает РИА Новости.

Министр указал, что собрание в зале ГА символизирует восстановление нормального диалога, прерванного с началом пандемии коронавируса. Он подчеркнул, что организация должна играть в глобальной политике роль координатора, раскрыв свой потенциал «универсальной многосторонности и легитимности».

Лавров добавил, что в мире растет число трансграничных угроз, существуют многочисленные очаги региональной напряженности, которые также дестабилизируют ситуацию. По его словам, для России очевидно, что противостоять этому можно только в строгом соответствии с общепризнанными нормами мирового права.

«По большому счету, у нас нет иного выбора: широкое сотрудничество Объединенных Наций особенно востребовано сейчас, когда число проблем на глобальной повестке продолжает расти. Право сильного все чаще пытаются применять против силы права. Среди ведущих держав нет согласия относительно принципов мироустройства», — сказал Лавров.

Ранее глава МИД России заявил, что идея США провести «саммит демократий» по сути провозглашает новый «крестовый поход» против всех несогласных. «Участников, разумеется, Вашингтон будет определять сам, присваивая себе право определять степень соответствия той или иной страны демократическим стандартам», — подчеркнул министр.

