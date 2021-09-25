В Польше раскрыли план по превращению «Северного потока-2» в руины

Противники «Северного потока — 2» еще способны навредить участникам проекта. Их план раскрыл польский журналист Войцех Якубик в статье для польского портала BiznesAlert.

Он уверен, что действия польского правительства смогут превратить проект в «инвестиционные руины».

Журналист рассказал, что польская нефтегазовая компания PGNiG получила допуск к процедуре сертификации оператора газопровода Nord Stream 2 AG, против которого выступает Варшава. Польский концерн при необходимости сможет предъявлять претензии по поводу «Северного потока — 2» в Еврокомиссии и европейских судах.

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Также Якубек напомнил о вердикте Суда ЕС, который постановил распространить принцип энергетической солидарности на сухопутное продолжение «Северного потока — 1» в Германии. Согласно этому положению, газопровод не должен ущемлять интересы стран-членов, что дает Польше возможность предъявлять претензии к «Северному потоку — 2», так как в Варшаве его считают угрозой собственной энергетической безопасности.

Ранее стало известно, что нижняя палата Конгресса США одобрила проект, по которому американский президент должен ввести санкции в отношении лиц и организаций, причастных к «Северному потоку-2». Это подразумевает заморозку их активов в США, аннулирование действующих виз, а также запрет для американских граждан и компаний проводить сделки с фигурантами списка. Кроме того, конгрессмены США поддержали поправку, ужесточающую санкции против госдолга России, и рекомендацию ввести санкции против ряда лиц из российских госорганов — они якобы причастны к нарушениям прав человека.

Инициатива нижней палаты еще далека от вступления в законную силу. Свою версию оборонного бюджета должен также одобрить сенат Конгресса США — верхняя палата парламента. Затем обе палаты должны выработать единый документ и проголосовать за него. Далее он отправится на подпись Байдену.

