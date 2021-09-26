Российский депутат описал здание Госдумы словами «бедненько, но чистенько»

Председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев, который впервые избран депутатом нижней палаты парламента, оценил интерьеры здания Госдумы и сравнил их с французским художественным музеем. Его слова привели в программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент из которой публикует Telegram-канал URA.RU.

«Первый день, зашли, смотрим. Помните, русские приехали в Лувр и говорят: бедненько, но чистенько», — описал российский депутат.

По итогом выборов возглавляемая Нечаевым партия получила 13 мандатов в Госдуме, заявила глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.

Помимо них в восьмом созыве Думы мандаты получили «Единая Россия» (324 мандата), КПРФ (57 мест), «Справедливая Россия — За правду» (27 мандатов) и ЛДПР (21 депутат). Еще пять думских кресел займут самовыдвиженцы.