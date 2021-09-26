Стала известен кандидат на пост вице-спикера Госдумы

Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова, которая вошла в пятерку федерального списка «Единой России» на выборах, может занять пост вице-спикера Госдумы. О такой кандидатуре стало известно двум источникам РИА Новости в партии.

Один из собеседников агентства указал, что «возможность такого назначения есть». Второй также подтвердил данный факт, однако напомнил, что окончательное решение по данному вопросу пока не принято.

Ранее президент России Владимир Путин во время встречи с руководителями думских партий предложил выдвинуть Вячеслава Володина в качестве кандидата на пост спикера Госдумы восьмого созыва. Глава государства отметил, что он «достоин» возглавить нижнюю палату парламента, однако решение по итогам голосования остается за партиями.

24 сентября источник РИА Новости сообщал, что мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев, полномочный представитель президента России в ДВФО Юрий Трутнев, а также полпред президента в УФО Владимир Якушев откажутся от депутатских мандатов в Государственную Думу восьмого созыва.

Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что, согласно итогам выборов в Госдуму, «Единая Россия» получает 324 мандата, КПРФ — 57, «Справедливая Россия — За правду» — 27, ЛДПР — 21, партия« Новые люди» — 13 мандатов.