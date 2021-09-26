Макгрегор обратился к Шевченко

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор отреагировал на победу Валентины Шевченко на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Пост доступен в Twitter.

33-летний ирландец обратился к спортсменке из Киргизстана после ее очередной успешной защиты титула чемпионки UFC в наилегчайшем весе. «Валентина, ты великолепна!» — поздравил он Шевченко.

Шевченко подралась с американкой Лорен Мерфи на турнире UFC 266. Спортсменка закончила схватку досрочно, добившись победы техническим нокаутом.

Шевченко в шестой раз защитила пояс чемпионки организации. Всего на счету девушки-бойца 22 победы при трех поражениях.

Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях.