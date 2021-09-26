Назван способ сэкономить деньги на недобросовестных врачах

Журналист Сергей Исичко пообщался с рядом врачей из разных медицинских учреждений и назвал способ, как сэкономить на недобросовестных врачах, которые пытаются вытягивать из людей деньги. Он посоветовал найти себе одного «своего» специалиста, которому можно доверять и к которому пациент будет ходить на прием постоянно. Об этом сообщает KazanFirst.

Мужчина отметил, что медики в нынешнее время заинтересованы не в том, чтобы действительно вылечить своего пациента, а в том, чтобы тот скорее вернулся к этому же специалисту и повторно платил за прием. При этом, как отмечает журналист, идеалы в головах у многих врачей заменились на частные интересы.

«Врачи наконец-то разъяснили пациентам, в чем суть знаменитой клятвы Гиппократа. Гиппократ клялся не в том, что будет искренне переживать за здоровье каждого своего пациента. Знаменитый врачеватель давал клятву лишь в том, что будет работать профессионально. То есть, если у человека простуда, то он будет лечить от простуды, а не от фурункула, если для лечения понадобится пинцет, то он будет использовать пинцет, а не скальпель», — пояснил Исичко.

Пообщавшись с разными специалистами об их работе, а также о работе их коллег он смог выяснить, что лучший способ, позволяющий иметь дело с хорошим медиком, — это найти себе «своего» врача, познакомиться с ним поближе и всегда ходить на прием именно к нему, а не каждый раз к новому. В таком случае специалист, вне зависимости от его квалификации, будет знать о здоровье такого пациента все необходимое и едва ли захочет «тянуть» деньги с постоянного клиента.

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