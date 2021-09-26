В МИД России назвали дату саммита G20 по Афганистану

Заместитель главы МИД России Сергей Вершинин назвал дату саммита «большой двадцатки» G20 по Афганистану. По его словам, он планируется 28 сентября, передает ТАСС.

«28 сентября, насколько я помню, где-то так», — сказал заместитель министра в ответ на вопрос о сроках проведения встречи.

Вершинин не уточнил, кто будет представлять Россию на саммите, он пояснил, что решение пока в процессе, МИД ожидает приглашения.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров оценил вооружение, оставленное в Афганистане, после ухода войск США и других стран НАТО. По его словам, уход американцев из Афганистана был поспешным и происходил без анализа последствий, которые могут произойти из-за огромного количества оружия, оставленного в стране.

