Предварительные результаты выборов в Германии удивили Байдена

Президент США Джо Байден выразил удивление предварительными результатами выборов в бундестаг в Германии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

Американский лидер провел выходные в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде, штат Мэриленд. Когда он вернулся в Белый дом, то в разговоре с журналистами признался, что не видел результатов голосования в Германии. Промежуточные итоги, согласно которым с небольшим отрывом лидировала Социал-демократическая партия Германии, ему сообщили журналисты. «Вот это да! Они сильны», — ответил глава Белого дома.

Парламентские выборы в Германии прошли 26 сентября. Согласно предварительным данным по состоянию на 23:00 по местному времени (00:00 по московскому), за Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) проголосовало 24,8 процента избирателей. Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС и ХСС) набрал в общей сложности 26,9 процента голосов.