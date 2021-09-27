США прокомментировали побег из страны бывшего президента Афганистана

Спецпредставитель США по Афганистану: Госдеп был шокирован побегом Гани из страны

Госдепартамент США прокомментировал побег бывшего президента Афганистана Ашрафа Гани после захвата страны боевиками «Талибана» (террористическое движение, запрещено в России). Как передает РИА Новости, спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад заявил, что госсекретарь Энтони Блинкен был шокирован действиями Гани.

По словам Халилзада, Блинкен проводил телефонный разговор с экс-главой Афганистана вечером накануне его тайного побега, однако планы по отъезду афганского лидера не обсуждались. Он отметил, что Гани в ходе звонка ни разу не указал на свои намерения покинуть страну. «Все, включая США, были шокированы тем, что случилось», — подчеркнул дипломат в интервью телеканалу «Ариана ньюс».

Ранее США отвергли свою причастность к побегу Гани из Афганистана. Энтони Блинкен в интервью афганскому телеканалу TOLOnews заверил, что США не участвовали в организации операции, и отметил, что во время совместных переговоров по телефону Гани был готов бороться с боевиками «Талибана» до конца.

15 августа Гани сбежал из Кабула в столицу Арабских Эмиратов Абу-Даби. Это случилось, когда талибы вошли в Кабул и двинулись к дворцу президента. По некоторым данным, Гани перед побегом украл большую сумму денег из афганского бюджета.