Опубликованы снимки бомбившего Москву летчика люфтваффе

Фотограф Артур Бондарь опубликовал снимки, сделанные в период Великой Отечественной войны неизвестным немецким летчиком. Фотографии доступны на «Ленте.ру».

Личность летчика осталась неизвестной, однако по снимкам можно сделать вывод, что он был из немецкого города Фрайбурга и служил во 2-м воздушном флоте люфтваффе. Авиатор много времени провел в 53-й бомбардировочной эскадре Legion Condor и заснял визит туда рейхсминистра авиации Германа Геринга. Особое внимание фотограф уделяет Смоленску, где с местного аэродрома самолеты Legion Condor летали бомбить Москву.

Также на снимках можно отследить путь фотографа: его учебу в баварском городе Ингольштадт, быт в оккупированной Франции, продвижение люфтваффе и последствия бомбардировок на Украине, в Белоруссии и России, последующее перемещение в Италию.

По словам Бондаря, архив был куплен на аукционе в Германии, причем продавались они по одному и на сбор всей коллекции из около 200 негативов потребовалось три недели. Когда они пришли в Москву, он их отреставрировал и начал по крупицам воссоздавать боевой путь фотографа.

Ранее «Лента.ру» публиковала снимки, сделанные в период вторжения войск нацистской Германии в СССР. На снимках запечатлен быт солдат на оккупированной территории — чтение, написание писем, отдых. Часть фотографий посвящена местным жителям.