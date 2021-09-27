Футболист-тинейджер попал в смертельное ДТП

ФК «Фримли Грин» объявил о смерти одного из своих футболистов

Английский «Фримли Грин» подтвердил смерть одного из футболистов юношеской команды. Соответствующее объявление опубликовано в Twitter-аккаунте клуба.

Тинейджер погиб в лобовом столкновении с такси. Футболист, имя которого не афишируется, был за рулем Volkswagen Polo. Также отмечается, что вместе с игроком в машине было несколько пассажиров. Двое из них попали в реанимацию после смертельного ДТП. Водитель такси отделался легким повреждением.

В январе 2020-го сообщалось о гибели игрока французского «Генгама» Натаэля Жула. 23-летний спортсмен на Audi Q5 возвращался с тренировки и вылетел за пределы трассы.

В декабре того же года стало известно о смерти игрока сборной ЮАР Мотжека Мадиша. Он также погиб в результате ДТП. Африканцу было 25 лет.