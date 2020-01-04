23-летний футболист погиб в ДТП

Футболист французского «Генгама» Натаэль Жулан погиб в дорожно-транспортном происшествии. Об этом сообщается на сайте команды.

Авария произошла на берегу Ла-Манша. 23-летний спортсмен на Audi Q5 возвращался с тренировки и вылетел за пределы трассы. По информации L'Equipe, Жулан находился в машине один. Причины потери управления неизвестны.

Жулан перешел в «Генгам» из «Гавра» в 2018 году. Он провел за основную команду 11 матчей, большую часть сезона играя во втором французском дивизионе. В 2019 году футболист выступал на правах аренды за «Валансьен». Контракт спортсмена с «Генгамом» был рассчитан до 2021 года.

В июне в результате аварии погиб бывший полузащитник мадридского «Реала» и сборной Испании Хосе Антонио Рейес. Машина, в которой ехал спортсмен, вылетела с трассы и загорелась. В салоне находились еще два пассажира. Один из них также умер.

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