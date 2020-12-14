25-летний футболист погиб в аварии

Футболист сборной ЮАР Мотжека Мадиша погиб в результате аварии в возрасте 25 лет. Об этом сообщает на своем сайте Федерация футбола ЮАР.

Автомобиль спортсмена попал в аварию 13 декабря. «Это настоящее горе — от нас ушел молодой, подающий надежды футболист. Я не знал большего профессионала, чем Мадиша», — признался главный тренер сборной страны Молефи Нтсеки.

Мадиша выступал на позиции защитника. На клубном уровне он представлял «Мамелоди Сандаунс» из чемпионата ЮАР. В составе «Сандаунс» Мадиша провел 80 матчей и отметился тремя голами.

Мадиша представлял ЮАР на международном уровне с 2015 года. На его счету 13 матчей и один гол в составе национальной команды.