Продававшая девственность 13-летней дочери россиянка получила срок

В Москве к пяти годам колонии общего режима приговорили продававшую девственность 13-летней дочери 37-летнюю россиянку. Об этом во вторник, 28 сентября, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

Как установил суд, осужденная уроженка Тюмени Татьяна Карпикова, работавшая в Москве фитнес-тренером, решила продать девственность 13-летней дочери за один миллион рублей. После размещения объявления в интернете женщина провела переговоры с потенциальным покупателем и 28 декабря 2020 года привезла дочь в гостиницу на Коровинском шоссе, где по договоренности она должна была оставить девочку на две ночи.

Под видом клиента выступил оперативник правоохранительных органов. Как только женщина получила деньги, ее задержали. Как сообщила «Ленте.ру» официальный представитель московского управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова, было возбуждено уголовное дело по статье 127.1 («Продажа несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии») УК РФ.

Несмотря на активное противодействие подследственной, ее вина была доказана. Следователи установили все обстоятельства преступления.

10 октября сообщалось, что суд арестовал на два месяца жительницу Дагестана, задержанную при попытке продать новорожденную дочь за 300 тысяч рублей.