Гонконг объявил о признании российских сертификатов вакцинации от COVID-19

Правительство специального административного района (САР) Гонконг объявило о признании российских сертификатов вакцинации от COVID-19 с 29 сентября 2021 года. Об этом сообщило генеральное консульство России в Гонконге на своей странице в Facebook.

«Это решение позволит снять часть санитарно-эпидемиологических миграционных ограничений, введенных в отношении лиц, въезжающих в Гонконг с территории "стран с высоким риском заражения"», — говорится в сообщении. Отмечается, что к подобным странам по гонконгской классификации относится и Россия.

В частности, привитые российской вакциной смогут посещать САР напрямую из России, а не «после трехнедельного пребывания в третьем государстве», как было ранее. При этом по прибытии в Гонконг людям придется пройти 21-дневный карантин в специализированный гостинице.

По договоренности Генконсульства с местными властями, для посадки на рейсы до Гонконга люди должны будут предъявлять сертификаты вакцинации с QR-кодом. Документ выдается на российском интернет-портале Госуслуги после получения прививки от COVID-19.

Генконсульство отмечает, что единственная российская вакцина против коронавируса, признанная Гонконгом — это «Спутник V». Въезд в САР из «стран с высоким риском заражения» доступен только резидентам Гонконга. Решение гонконгского правительства не распространяется на граждан РФ.

В августе этого года власти Таиланда упростили посещение популярных курортов страны для туристов, привитых российской вакциной от коронавируса «Спутник V». Для вакцинированных «Спутником V» туристов отменили 14-дневный карантин, который были обязаны проходить все посетители королевства.