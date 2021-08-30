МИД России заявил о дискриминации в отношении привитых российскими вакцинами

Люди, привившиеся российскими вакцинами, сталкиваются с дискриминацией. Об этом в интервью РИА Новости рассказал уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.

«Что касается возможной дискриминации по вакцинному признаку, то действительно можно сказать, что в определенной степени такая дискриминация наблюдается», — завил дипломат. Лукьянцев также отметил, что несмотря на доказанную эффективность и безопасность российской вакцины «Спутник V», в силу «политических соображений» международные организации искусственно замедляют процесс признания отечественного препарата.

«В результате целый ряд стран, которые ориентированы на какие-то послабления по борьбе с коронавирусной инфекцией, вводят по сути дискриминационные меры в отношении тех, кто привит российскими вакцинами», — подытожил уполномоченный МИД. По мнению Лукьянцева, данные меры являются «ненормальными и неприемлемыми» с учетом того, что Россия полностью признает западные препараты и никогда не накладывала никаких ограничений на лиц, привитых ими.

На данный момент российскую вакцину зарегистрировали около 60 стран. Помимо России производство вакцины ведется или готовится в Венгрии, Бразилии, Казахстане, Белоруссии, Словакии, Аргентине, Индии, Южной Корее, Китае, Германии, Италии и Египте.