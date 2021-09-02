Евросоюз ответил на вопрос о взаимном признании COVID-сертификатов с Россией

Европейский союз (ЕС) ответил на вопрос о взаимном признании COVID-сертификатов с Россией и заявил, что пока не намерен вести на эту тему переговоры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Еврокомиссии.

По его словам, Россия уже получила всю необходимую техническую информацию о COVID-сертификате ЕС. Представитель объединения отметил, что европейским цифровым сертификатом заинтересовалось множество государств. «Через представительства ЕС во многие третьи страны передается общая и техническая информация о сертификате. В список таких стран входит и Россия. Переговоров нет, речь идет пока о первой общей и технической информации, которая была отправлена», — заявили в Европейской комиссии.

В начале августа в ЕК признали COVID-сертификаты стран, использующих российскую вакцину «Спутник V». «2 августа Еврокомиссия утвердила решения, обеспечивающие, что COVID-сертификаты, выданные в Ватикане и Сан-Марино, эквивалентны Европейскому цифровому COVID-сертификату», — сказано в заявлении исполнительного органа.

В России вопрос признание сертификатов назвали «перезревшим». Однако положительно оценили одобрение сертификатов в странах, закупающих «Спутник V».