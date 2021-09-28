Девушка показала трудности жизни с длинными ногтями и напугала зрителей

Блогерша показала трудности, с которыми сталкиваются обладатели чересчур длинных ногтей, и напугала зрителей. Соответствующий ролик появился на ее странице в TikTok.

Пользовательница сети Ева Каталана (Eva Catalana) регулярно делится видео, демонстрируя повседневную жизнь с ногтями, длина которых достигает трех дюймов (7,6 сантиметра). В последнем посте девушка раскрыла действия, которые вызывают у нее трудности при выполнении из-за особенностей своего маникюра.

Так, например, на размещенных кадрах видно, что девушка не может открыть жестяную банку, завязать шнурки на кроссовках и взять необходимое количество крема из упаковки, а также собрать волосы в хвост, спустить воду в унитазе и взять монеты со стола. Кроме того, ей тяжело мыть голову и писать ручкой в тетради.

Публикация девушки стала вирусной и набрала больше 20 миллионов просмотров. Пользователей сети удивила длина ногтей Каталаны, о чем они принялись писать в комментариях. При этом некоторые из юзеров сравнили ее с героем одноименного фильма «Эдвард руки-ножницы», роль которого сыграл актер Джонни Депп.

«Ты похожа на Эдварда руки-ножницы. Только у него не было выбора, а у тебя есть», «Что за бред? Ты похожа на Росомаху», «Я не понимаю, зачем ты мучаешь себя таким образом», «Выглядит ужасно, пошлость», «Тебе пора подстричь ногти», «Если честно, это видео меня пугает», — высказывались они.

В августе длинным ногтям на ногах предрекли скорую популярность. Пользователи сети принялись массово публиковать фото, на которых они демонстрируют наращенные на ногах акриловые ногти разных форм. Отмечается, что в Instagram под хештегом #longtoenails («длинные ногти на ногах») уже появилось 97 тысяч постов.