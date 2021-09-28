На Украине предложили провести Олимпийские игры в Одессе

Лидер партии «Украина — наш дом», бизнесмен Борис Колесников инициировал проведение Олимпиады-2036 в Одессе. Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

Во время презентации программы «Черноморская инициатива Бориса Колесникова» он предложил создать спонсорский комитет для подготовки заявки на проведение летних Олимпийских игр в Одессе.

По его словам, столь масштабный инвестиционный проект способен обеспечить «успешное развитие и занятость на многие десятилетия вперед».

Ранее с предложением провести Олимпиаду на Украине выступил президент республики Владимир Зеленский. Во время праздничного мероприятия, посвященного 30-летию Национального олимпийского комитета, он назвал эту идею мечтой и подчеркнул, что страна заслужила проведение игр. «Я понимаю, что это будет сложно реализовать, но мы постараемся», — отметил Зеленский.