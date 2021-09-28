Стало известно о смерти лидера повстанцев в Колумбии

Один из лидеров леворадикальной группировки повстанцев «Армия национального освобождения» (АНО) в Колумбии погиб в результате операции военно-воздушных сил (ВВС) властей страны. О его смерти стало известно из сообщения колумбийского министра обороны Диего Молано в Twitter.

Речь идет об Анхеле Падилье Ромеро по прозвищу Фабиан, который считается одним из ключевых представителей группировки. «Мы поймали его живым вчера в 16:00, ему была оказана первая помощь и его доставили в больницу в городе Кали. Сегодня утром мне сообщили, что он умер», — рассказал глава Минобороны.

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По словам Милано, ликвидированный лидер повстанцев был связан с преступными организациями и наркобизнесом и виновен в смерти и похищениях тысяч людей, передает DW. По информации издания, он также спонсировал нападения на силы безопасности и акты вандализма во время антиправительственных массовых протестов в стране.

Весной в Колумбии прошла волна массовых демонстраций. Волнения были вызваны планами правительства страны по реформированию в системе налогообложения и здравоохранения. Как утверждают представители правозащитных организаций, в столкновениях с полицией в ходе акций погибли более 40 человек.

Тогда Молано в интервью газетам El Mundo и El Tiempo заявил, что Россия причастна к протестам в Колумбии. Посольство РФ в Боготе выразило «глубокое удивление» по поводу заявлений министра и отвергло причастность Москвы к беспорядкам.