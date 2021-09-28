Украинским пограничникам пригрозили увольнением при отсутствии прививки

На Украине пограничников заставляют прививаться от коронавируса под угрозой увольнения

Украинским пограничникам предъявили свод правил выхода на работу на фоне усугубления эпидемиологической ситуации в стране. Положение опубликовало в Facebook «Патриотическое братство пограничников Украины».

Теперь к работе допускаются сотрудники службы, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса, получили первую дозу вакцины и ожидают второго этапа, имеют медицинскую справку о недавней болезни или справку о противопоказаниях для вакцинации. Пограничникам, которые не прошли вакцинацию, разрешается работать при наличии ПЦР-теста, срок действия которого составляет 72 часа.

Некоторые служащие, не имеющие справок о прививке, начали сообщать о дискриминации со стороны начальства, а также об угрозе увольнения, передает Telegram-канал Vesti.ua со слов подполковника Службы безопасности Украины (СБУ) в запасе Владимира Мулыка. Он рассказал, что людей принуждают делать прививки и при отказе увольняют.

«Сегрегация и нарушение Конституционных норм. А эти люди — с табельным оружием и оружейными комнатами в подразделениях. Может так вспыхнуть, что мало не покажется», — указал Мулык на высокие риски конфликтных ситуаций в ведомстве.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что правительство решило ввести обязательную вакцинацию от коронавируса для чиновников и учителей. По его словам, закон о защите населения от инфекционных заболеваний указывает, что представители отдельных профессий, чья деятельность может привести к распространению инфекций, подлежат обязательным профилактическим прививкам.