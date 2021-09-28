В Госдуме заявили о «вакцинной дискриминации» со стороны США

США, в случае введения запрета на въезд в страну иностранцев, привитых от COVID-19 российским препаратом «Спутник V», пойдут по пути «вакцинной дискриминации». Об этом заявил своем Telegram-канале председатель комитета Госдумы седьмого созыва по международным делам Леонид Слуцкий.

«Таким образом, США откровенно пойдут по пути "вакцинной дискриминации". Оснований для подобных решений — ровно ноль. Эффективность и безопасность вакцины "Спутник V" доказана не только специалистами, но и ее практическим применением», — написал Слуцкий.

По его словам, это явные попытки «задвинуть» российскую вакцину и не дать ей получить одобрение на уровне ВОЗ. Слуцкий добавил, что спекуляции на политической почве продолжаются, и привел в качестве последнего примера «ограничение перемещения по Страсбургу для членов делегации России на открывшейся сегодня осенней сессии ПАСЕ». Так, российским депутатам и сенаторам из-за решения властей Франции разрешались перемещения строго по маршруту «аэропорт-отель-Дворец Европы», так как они не привиты одобренным европейским регулятором вакцинами.

«Это противоречит соглашениям по линии Совета Европы и принципу равноправия всех стран-участниц организации», — добавил Слуцкий. Он заключил, что «вакцинный занавес» не должен опускаться, «как на пространстве самой широкоохватной европейской организации», так и в мире.

Ранее The Washington Post сообщила, что американское правительство может отказать во въезде в США иностранцам, привитым от COVID-19 российской вакциной «Спутник V». По данным издания, в США смогут попасть иностранцы, вакцинированные препаратами, одобренными либо США, либо Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).