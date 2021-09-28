Мужчина решил наказать дочь за кражу и поссорился с родными

Пользователь Reddit с ником ConfusedCitizen703 поделился историей о том, как его 16-летняя дочь похитила украшение, которое он собирался подарить ее мачехе на день рождения. Мужчина решил наказать подростка за кражу, но на сторону девушки встали родные, из-за чего он сильно поссорился с ними.

Автор поста сообщил, что купил для супруги украшение за 350 долларов (25,4 тысячи рублей) и собирался подарить его на вечеринке в честь ее дня рождения. Но перед этим мужчина решил показать его детям — 16-летней дочери от предыдущего брака и 11-летнему пасынку. «Моей дочери подарок очень понравился. Она любит украшения и аксессуары. Она попросила меня разрешить ей примерить этот браслет. Когда дочь надела его, то стала умолять отдать его. Я ответил, что пока не могу приобрести еще один такой, и пообещал ей позже подарить браслет получше», — вспомнил он.

В день рождения супруги мужчина зашел в кабинет, где лежало украшение, но не смог найти подарок. Сын сказал ему, что браслет украла девушка, отметив, что она вернется с ним только после того, как вечеринка закончится. Отец пытался дозвониться до подростка, но она не отвечала. «Праздник только начался, а подарка уже не было. Мне пришлось рассказать жене, что случилось с браслетом, который я выбрал для нее, и она ответила, что дочь может оставить украшение у себя, если хочет», — поделился он.

Когда девушка вернулась домой, отец начал отчитывать ее за то, что она поставила его в неловкую ситуацию. Мужчина потребовал, чтобы она немедленно вернула подарок, и сообщил, что она наказана. Внезапно в конфликт вмешалась его супруга. «Жена попросила, чтобы я отменил наказание, так как браслет удалось вернуть, но я отказался. Когда дядя моей дочери узнал о случившемся, то позвонил мне и сказал, что я должен покупать дочери все то же самое, что покупаю жене. Я спросил, делает ли он так же, в ответ он назвал меня грубым и повесил трубку», — рассказал он.

В результате мужчина поссорился с родными. Он спросил у пользователей, что они думают о его решении наказать подростка. Большинство комментаторов поддержали автора поста. По их мнению, поведение девушки абсолютно недопустимо. Некоторые пользователи посчитали, что она заслужила наказание.

Ранее сообщалось, что женщина опубликовала требование к мужчинам и была высмеяна в сети.