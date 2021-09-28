Российская журналистка внезапно умерла в 35 лет

Главный редактор Копейского телевидения и бывший главред культовой уральской газеты «Копейский рабочий», прославившейся в Голливуде, Анна Викалюк внезапно умерла в возрасте 35 лет. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на союз журналистов Челябинской области.

По словам источника издания, Викалюк стала себя плохо чувствовать в середине сентября. У российской журналистки поднялась температура, через какое-то время она упала в обморок. После происшествия ее госпитализировали, однако ее состояние со временем ухудшилось.

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«Врачебный консилиум принял решение транспортировать ее в областную больницу. Там Анна Викалюк скончалась, пребывая в коме. До сих пор врачи устанавливают диагноз. Легкие были чистые», — сообщили источники издания.

До работы на Копейском телевидении Викалюк возглавляла редакцию «Копейского рабочего». Журналисты регулярно публиковали снимки, на которых голливудские актеры держали в руках печатные номера издания. Например, Николь Кидман фотографировалась с «Копейским рабочим» как минимум четыре раза. Снимки с газетой также есть у Роберта Паттинсона, Пенелопы Круз, Мэтта Деймона и множества других голливудских знаменитостей.