Россию миновал традиционный бум спроса на жилье осенью

Спрос на покупку квартир в сентябре 2021-го стал на шесть процентов ниже данных год назад

Риелторы зафиксировали спад спроса на покупку вторичного жилья. Традиционный осенний бум заинтересованности россиян в покупке недвижимости в сентябре 2021 года миновал российский рынок, прирост числа сделок достиг лишь четырех процентов с августа, тогда как годом ранее данный показатель составлял 11 процентов, сообщила эксперт аналитического центра ЦИАН Виктория Кирюхина «Российской газете».

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Спрос вторичную недвижимость по стране стал на шесть процентов ниже, чем в августе-сентябре 2020 года, подчеркивает Кирюхина. При этом аналитик не исключает, что прошлогодний ажиотаж среди желающих приобрести квартиры был продиктован выходом из локдауна и лояльными ставками по ипотеке.

«В отличие от первичного рынка, где девелоперы оперативно перестроили работу на дистанционный режим, на "вторичке" клиенты не имели возможности ездить на просмотры, совершать сделки онлайн, поэтому активизация сформированного за локдаун спроса произошла чуть позднее, чем в сегменте новостроек», — поясняет эксперт.

Представитель ЦИАН отмечает, что в сравнении с 2019-м текущий интерес со стороны покупателей выше на треть (33 процента). «Играют роль относительно доступные ставки по ипотеке: в августе 2019 года средняя ставка по выданным жилищным кредитам в стране составила 9,9 процента, в августе 2020 года — 7,26 процента, а в июле 2020-го держалась на уровне 7,67 процента», — объясняет Кирюхина. Ипотека вторичку в крупнейших банках России подешевела с 9,21 процента в ноябре 2019 года до 8,54 процента в сентябре 2021-го, подытожила аналитик.

Ранее в Счетной палате России обеспокоились риском появления пузыря на ипотечном рынке из-за резкого удорожания жилья (в 2020 году на первичном рынке — на 12 процентов, на вторичном — на 9,5 процента). По мнению ведомства, ситуация требует пристального внимания со стороны Центробанка.