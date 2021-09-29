Медиахолдинг Deutsche Welle открестился от спора между RT и YouTube

Deutsche Welle: медиахолдинг не имеет отношения к спору между телеканалом RT и YouTube

В Deutsche Welle отреагировали на предложение российских депутатов заблокировать каналы немецкого медиахолдинга в России. Об этом пишет РБК.

Представитель компании Кристоф Юмпелт заявил изданию, что Deutsche Welle не имеют отношения к спору между российским телеканалом RT, YouTube и Google, и все вопросы должны решаться непосредственно участниками конфликта. «С нашей точки зрения очевидно, что проблема в отношениях между RT и американским поставщиком интернет-услуг. Мы не понимаем, почему в этом контексте упоминаются немецкие СМИ», — открестился он.

Речь идет об ответных мерах Москвы на блокировку нескольких немецких каналов Russia Today. 28 сентября YouTube удалил два аккаунта без возможности их восстановления. Позднее глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев высказался, что у России «есть все основания» для принятия ответных мер против Deutsche Welle. Он отметил, что некоторые аккредитованные в России немецкие издания не соблюдают нормы законодательства.

Роскомнадзор направил обращение в Google с требованием вернуть удаленные каналы Russia Today. Если видеохостинг не восстановит доступ к этим страницам, ему может грозить блокировка на территории России.

