В Совфеде призвали дать жесткий ответ YouTube из-за RT

Роскомнадзор должен занять максимально жесткую позицию в отношении YouTube из-за блокировки и удаления с платформы двух каналов RT. Об этом в беседе с журналистами заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает ТАСС.

По ее словам, позицию, которую должен занять Роскомнадзор, следует выразить в виде больших штрафов. Также необходимо обязать видеохостинг следовать российскому законодательству, подчеркнула Матвиенко. «Если не будем услышаны, принять другие жесткие меры — у нас инструментарий достаточный, в том числе и ответные жесткие меры», — отметила она.

Сенатор добавила, что считает очень эффективными меры, предпринятые рядом стран. Матвиенко напомнила, что некоторые государства не размещают на YouTube рекламу в знак протеста против того, что в компании «творят такое беззаконие». «И когда рубль по карману серьезно ударит таким компаниям, может быть, тогда они по-другому будут себя вести», — заключила она.

Ранее Министерство внутренних дел России назвало удаление немецких каналов RT на YouTube проявлением цензуры, отметив необходимость принять ответные меры в отношении немецких СМИ в России.

28 сентября видеохостинг YouTube заблокировал два немецких канала издания без дальнейшего восстановления. YouTube-канал RT DE занимал четвертую строчку по влиятельности среди немецкоязычных СМИ и был популярнее многих «немецких гигантов».

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян обратилась к российским законодателям с просьбой ужесточить наказание IT-гигантам за цензуру СМИ после блокировки двух каналов на YouTube.