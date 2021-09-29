В Кремле прокомментировали блокировку каналов RT на YouTube

Песков: в блокировке каналов RT на YouTube есть признаки нарушения российских законов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал блокировку каналов Russia Today (RT) на YouTube. По словам официального представителя Кремля, в действиях видеохостинга есть признаки нарушения российского законодательства. Об этом сообщает ТАСС.

«Действия YouTube по отношению к телеканалу RT сопряжены с цензурой, в них есть признаки нарушения законов России», — заявил Песков.

Пресс-секретарь президента добавил, российские власти могут принудить видеохостинг к исполнению законодательства. Это произойдет в том случае, если контрольные органы найдут нарушения в действиях платформы.

Ранее Роскомнадзор пригрозил американскому видеохостингу блокировкой. Представители ведомства потребовали вернуть доступ к удаленным каналам RT. Авторы заявления добавили, что администрация YouTube нарушает ключевые принципы свободного распространения информации.

YouTube заблокировал два немецких канала RT 28 сентября. Главный редактор издания Маргарита Симоньян отметила, что оба канала были удалены без возможности восстановления.

