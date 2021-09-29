В России сочли обострением отношений удаление YouTube двух немецких каналов RT

Член Совета Федерации Алексей Пушков счел намеренным обострением удаление видеохостингом YouTube двух немецких каналов RT. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По мнению сенатора, в настоящее время набирается критическая масса претензий к глобальным интернет-гигантам, а те, в свою очередь, дают задний ход, но не всегда и не во всем. К Twitter, Facebook и YouTube в России по-прежнему много вопросов, добавил чиновник.

Пушков отметил, что генеральный директор YouTube Сюзан Воджицки обещает сделать «все возможное» для выполнения требований российских властей, но в итоге «явно делает все возможное, чтобы этого не делать».

«Более того, намеренно идет на обострение. Не разблокирован и ряд ранее заблокированных российских ресурсов. К 1 января 2022 года по новому закону все эти компании обязаны зарегистрироваться в России. Но еще до этого могут вконец испортить отношения с государством российским», — заключил сенатор.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что видеохостинг YouTube заблокировал два немецких канала издания без возможности восстановления. По ее словам, YouTube-канал RT DE занимал четвертое место по влиятельности среди немецкоязычных СМИ и был популярнее многих «немецких гигантов».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала, что ведомство даст ответ на ситуацию с удалением двух YouTube-каналов RT. По ее мнению, американским IT-компаниям не нужен повод, чтобы применить цензуру в отношении неугодных им ресурсов.

