На Украине порадовались за Германию после блокировки YouTube-канала Russia Today

Блокировка YouTube-канала RT Deutsch (германская версия Russia Today) в Германии может быть связана с прошедшими в стране выборами в Бундестаг. Такое мнение выразил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в своем Telegram-канале.

По его словам, немецкие власти, вероятно, выявили вмешательство Кремля в избирательный процесс, в связи с чем приняли решение удалить каналы издания. Он добавил, что немецкий филиал RT мог служить рупором «агрессивной кремлевской пропаганды», распространявшим дезинформацию, и это тоже повлияло на действия ФРГ.

«Рад тому, что информационное поле Германии станет чище без грязи и лжи, навязываемой кремлевской пропагандой», — отметил Ткаченко. Глава Министерства культуры подчеркнул, что на накрутку просмотров и увеличение аудитории российских СМИ, включая RT, Кремль выделяет сотни миллиардов рублей.

Ранее стало известно, что два немецких канала Russia Today удалены YouTube. Администрация видеохостинга заявила, что сначала вынесла одному каналу предупреждение за распространение дезинформации о коронавирусе и ограничила права владельцев на публикацию видео. Тогда RT создали второй канал, чтобы обойти запрет. После этого YouTube удалил оба канала.

В ответ на это, главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян призвала власти в Кремле запретить немецкие СМИ в России и назвала происходящее «медийной войной Берлина против Москвы».

В правительстве ФРГ заявили, что кабинет министров не имеет отношения к блокировке YouTube-канала RT Deutsch, это решение было принято администрацией видеоплатформы.