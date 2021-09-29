Кабмин ФРГ опроверг причастность к блокировке YouTube-канала RT Deutsch

Правительство ФРГ не имеет отношения к блокировке YouTube-канала RT Deutsch (германская версия Russia Today), это решение было принято администрацией видеоплатформы. Об этом говорится в заявлении немецкого кабмина, передает РИА Новости.

Опровергая свою причастность к закрытию канала RT Deutsch, в кабмине заявили, что приняли это решение «к сведению». Администрация YouTube мотивировала свое решение тем, что канал распространял дезинформацию о коронавирусе и пытался обойти правила платформы.

Ранее стало известно, что два немецких канала Russia Today удалены YouTube. Администрация видеохостинга заявила, что сначала вынесла одному каналу предупреждение за распространение дезинформации о коронавирусе и ограничила права владельцев на публикацию видео. Тогда RT создали второй канал, чтобы обойти запрет. После этого YouTube удалил оба канала.

В ответ на это, главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян призвала власти в Кремле запретить немецкие СМИ в России и назвала происходящее «медийной войной Берлина против Москвы». После Роскомнадзор потребовал у Google вернуть заблокированные каналы. В противном случае ведомство пригрозило заблокировать YouTube на территории России.