Володин призвал обсудить в ООН «двойные стандарты» YouTube

В Организации Объединенных Наций (ООН) необходимо обсудить вопрос «двойных стандартов» видеохостинга YouTube. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Ранее YouTubе запретил пользователям распространять видеоконтент, который ставит под сомнение итоги всех предыдущих президентских выборов в США и парламентских выборов 2021 года в Германии. В администрации сервиса подчеркнули, что нарушающий правила контент будет удаляться, а его владелец — получать предупреждения, которые могут привести к блокировке канала.

По словам Володина, такое решение — это «неприкрытое пренебрежение» к другим государствам и их законодательству. Он призвал комитет Госдумы по безопасности и комиссию по расследованию фактов вмешательства иностранных государств изучить ситуацию и обратиться к представителям YouTube

«Создание особого неправового поля для всех государств, кроме двух, нарушает принципы демократии и права граждан практически всего мира. Почему этим вопросом не задаются в ПАСЕ, ведь в списке стран, в дела которых нельзя вмешиваться, нет Франции, Великобритании, Италии, какого-либо другого европейского государства, кроме Германии», — заявил спикер Госдумы.

Володин подчеркнул, что правила невмешательства в выборы в суверенных государствах должны распространяться на все страны.

Ранее YouTube заблокировал два немецких канала Russia Today (RT) без возможности восстановления. По словам главного редактора Маргариты Симоньян, YouTube-канал RT DE занимал четвертое место по влиятельности среди немецкоязычных СМИ. Она назвала политику социальной сети «медийной войной».