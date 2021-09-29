В Госдуме пригрозили мерами против Deutsche Welle после блокировки каналов RT

Комиссия Госдумы: у РФ есть основания для принятия ответных мер против Deutsche Welle

Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что у России «есть все основания» для принятия ответных мер против немецкого медиахолдинга Deutsche Welle после блокировки каналов RT. Об этом говорится в официальном Telegram-канале комиссии.

Пискарев отметил, что некоторые аккредитованные в России немецкие издания не соблюдают нормы законодательства. «В частности, деятельность медиахолдинга Deutsche Welle в российском информационном пространстве неоднократно получала негативную оценку комиссии по итогам мониторинга их публикаций. Наши выводы, кстати, были подтверждены независимыми экспертами и компетентными органами», — подчеркнул глава комиссии.

В сообщении Пискарева говорится, что у российских властей «есть все основания для принятия ответных мер», а Министерство иностранных дел и регулирующие органы имеют все необходимые для этого инструменты.

Речь идет об ответных мерах на блокировку нескольких немецких каналов Russia Today. 28 сентября YouTube удалил два аккаунта без возможности их восстановления. Позже правительство ФРГ заявило, что не имеет отношения к блокировке. По их словам, это решение было принято администрацией видеоплатформы.

Роскомнадзор направил обращение в Google с требованием вернуть удаленные каналы Russia Today. Если видеохостинг не восстановит доступ к этим страницам, ему может грозить блокировка на территории России.