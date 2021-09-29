Политолог объяснил непризнание Турцией Крыма

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не может публично признать территориальную принадлежность Крыма, поскольку находится в зависимости от США и Евросоюза. Россия это понимает, потому не ставит таких условий для дальнейшего сотрудничества. Об этом «Ленте.ру» рассказал политолог Сергей Марков.

«Вся так называемая резонансность и дискуссионность вокруг этого вопроса искусственно создавалась противниками Турции, — считает Марков. — Тему пытались максимально раскачать, особенно в связи с выступлением Эрдогана на Генассамблее. Но ведь ничего нового он не сказал, практически пунктиром указал на свою прежнюю позицию. А она и не может быть другой: Турцию связывают теснейшие отношения с США, они члены НАТО, крепки отношения у страны и с Евросоюзом. Кроме того, серьезное давление оказывает и диаспора крымских татар, проживающая на территории государства, что крайне важно с точки зрения выборной политики».

Политолог заключил, что у Эрдогана нет свободы маневра в крымском вопросе.

Встреча Путина и Эрдогана прошла в Сочи 29 сентября. На переговорах российский лидер, в частности, оценил влияние Турции на ситуацию в Нагорном Карабахе, а также отметил позитивные отношения с Анкарой.