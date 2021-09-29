Эрдоган подвел итоги переговоров с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Сочи прошли продуктивно. О том, как турецкий лидер подвел итоги встречи, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что переговоры двух лидеров продлились около трех часов. В диалоге Путин позитивно оценил влияние Турции на урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе, отметил развитие торговли между двумя странами, а также взаимодействие в области атомной энергетики.

В свою очередь, Эрдоган назвал российско-турецкие отношения главным гарантом мира в Сирии и безопасности на всем Ближнем Востоке. Он также выразил свои соболезнования российскому президенту по поводу гибели военнослужащих России, боровшихся с пожарами в Турции. Турецкий лидер на русском языке поблагодарил Путина за встречу.

Ранее в беседе с «Лентой.ру» профессор турецкого университета Малтепе (Стамбул) Хасан Унал заявил, что Путин и Эрдоган могут заключить «историческую» сделку на переговорах в Сочи. По мнению эксперта, это может быть договор о поддержании баланса на Ближнем Востоке, в средиземноморском и черноморском регионах и на Кавказе.