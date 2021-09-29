В Госдуме пригрозили Google ужесточением ответственности за нарушения

Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев пригрозил компании Google «жесткими поправками» в законодательство об ответственности за нарушение российского законодательства. Его слова приводит Telegram-канал комиссии.
Пискарев прокомментировал заявление спикера Думы Вячеслава Володина, который призвал обсудить в ООН вопрос «двойных стандартов» видеохостинга YouTube после блокировки им немецких каналов Russia Today (RT) без возможности восстановления. По словам депутата, комиссия уже договорилась в ближайшее время встретиться с представителями Google, чтобы «сверить часы».
«Представители IT-гиганта заверили депутатов, что все высказанные замечания в части нарушения российского законодательства будут устранены. Пока же на деле мы видим, что это не так», — отметил Пискарев. Он указал на попытки вмешательства в выборы и несвоевременную блокировку противоречащих закону материалов.
«Новые правила хостинга относительно критики выборов также вызывают много вопросов: почему нельзя подвергать сомнению только результаты в США и Германии? А Россия, Беларусь, все остальные страны? Или исключение делается только для "избранных"? Это двойные стандарты. Надеюсь, что компания даст ответы на все эти вопросы», — раскритиковал Пискарев компанию.
В случае непринятия мер устранению нарушений депутат обещает подумать над изменением законодательства. Ответственностью он пригрозил как компаниям-нарушителям, так и менеджерам, отвечающим за их работу в России.