В Госдуме пригрозили Google ужесточением ответственности за нарушения

Пискарев: Google заверил, что устранит нарушения, но на деле мы видим, что это не так

Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев пригрозил компании Google «жесткими поправками» в законодательство об ответственности за нарушение российского законодательства. Его слова приводит Telegram-канал комиссии.

Пискарев прокомментировал заявление спикера Думы Вячеслава Володина, который призвал обсудить в ООН вопрос «двойных стандартов» видеохостинга YouTube после блокировки им немецких каналов Russia Today (RT) без возможности восстановления. По словам депутата, комиссия уже договорилась в ближайшее время встретиться с представителями Google, чтобы «сверить часы».

«Представители IT-гиганта заверили депутатов, что все высказанные замечания в части нарушения российского законодательства будут устранены. Пока же на деле мы видим, что это не так», — отметил Пискарев. Он указал на попытки вмешательства в выборы и несвоевременную блокировку противоречащих закону материалов.

«Новые правила хостинга относительно критики выборов также вызывают много вопросов: почему нельзя подвергать сомнению только результаты в США и Германии? А Россия, Беларусь, все остальные страны? Или исключение делается только для "избранных"? Это двойные стандарты. Надеюсь, что компания даст ответы на все эти вопросы», — раскритиковал Пискарев компанию.

В случае непринятия мер устранению нарушений депутат обещает подумать над изменением законодательства. Ответственностью он пригрозил как компаниям-нарушителям, так и менеджерам, отвечающим за их работу в России.

