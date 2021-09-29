Курс евро упал

Курс рубля к евро вырос перед закрытием основных торгов на Московской бирже в среду, 29 сентября. На 18:39 евро стоил 84,54 рубля (минус 0,48 рубля), курс доллара практически не изменился — 72,81 рубля (плюс 0,05 процента).

Индексы Мосбиржи и РТС показали незначительную динамику — первый упал до 4058,37 пункта (минус 0,17 процента), второй поднялся до 1756,52 пункта (плюс 0,01 процента).

Нефть марки Brent подешевела на 0,1 процента, до 78,27 доллара за баррель, марки WTI — до 78,23 доллара (минус 0,15 процента).

Лидерами роста «голубых фишек» Мосбиржи стали TCS Group (6414,6 рубля за акцию, плюс 3,51 процента), «Сургутнефтегаз» (35,39 рубля, плюс 3,31 процента) и «Магнит» (6028 рублей плюс 2,06 процента). Больше всего подешевели акции «Полиметалла» (1213 рублей за акцию, минус 1,68 процента), «Полюса» (11 700,5 рубля, минус 1,53 процента) и «Норникеля» (22 190 рублей, минус 0,6 процента).

29 сентября Bloomberg опубликовало статью, в которой эксперты сравнили фунт стерлингов с валютами развивающихся государств — мексиканским песо или южноафриканским рэндом. В последнее время курс британской валюты был необычайно волатилен. За последние несколько месяцев фунт просел к доллару на 5,5 процента, что редко случается с устойчивыми и примерно равными валютами.