Фунт стерлингов обвалился

Колебания курса фунта стерлингов в 2021 году делают его похожим на валюту развивающихся стран — мексиканский песо или южноафриканский рэнд, а не на доллар или евро. Такое мнение высказал Bloomberg главный валютный стратег инвестиционного банка RBC Europe Адам Коул.

За последние несколько месяцев фунт подешевел к доллару более чем на пять с половиной процентов — 31 мая 2021 года фунт стоил 1,4209 доллара. 29 сентября курс британской валюты обвалился до 1,3433 доллара, дневные колебания составили 0,84 процента. Курс фунта к евро падал на 0,52 процента, до 1,1550 евро. Подобная волатильность — редкость для устойчивых валют. Для сравнения: курс доллара к рублю, одной из самых волатильных валют мира, менялся в течение дня лишь на 0,37 процента.

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«Ценовое поведение фунта напоминает валюты развивающихся стран. Пока рано делать вывод о серьезном снижении рейтинга активов Великобритании, но эта тенденция требует внимания», — считает Коул. Впервые эксперты сравнили Великобританию с развивающимися государствами после Brexit. В 2020 году Bank of America назвал движение фунта «невротическим».

Валютные колебания ставят Великобританию в один ряд с сырьевыми странами с высоким уровнем коррупции и слабыми институтами власти, хотя фунт стерлингов входит в десятку самых ликвидных валют мира. Прогноз аналитиков о повышении Банком Англии (аналог ЦБ) процентной ставки до конца 2021 года не остановил падение фунта на последней неделе сентября.

«Скорое ужесточение кредитно-денежной политики Центробанком еще больше замедлит темпы восстановления экономики из-за пандемии. В то же время необходимо сдерживать инфляцию, годовой прогноз по которой вырос до четырех процентов», — рассуждает главный макроэкономист Equiti Capital Стюарт Коул. Необходимость выбора может привести к негативным последствиям, отметил он. На последнем заседании 23 сентября Банк Англии сохранил процентную ставку на уровне в 0,1 процента.

В конце сентября Великобритания столкнулась с энергетическим кризисом. Сначала из-за рекордного подорожания газа в стране начали закрываться энергетические компании. Затем тысячи автозаправок остались без бензина из-за дефицита дальнобойщиков. В британской логистической отрасли не хватает 100 тысяч водителей грузовиков.

Ранее сообщалось, что нехватка рабочий силы затормозила восстановление экономики Великобритании. Снятие антиковидных ограничений не компенсировало последствия распространения штамма коронавируса «дельта». Также негативное влияние оказал Brexit, из-за которого остались без виз рабочие из стран Евросоюза.