В Совбезе ООН призвали продлить миссию в Ливии

Председатель Совета Безопасности (СБ) ООН Берн Нейсон выразила надежду, что страны-члены сообщества поддержат продолжение на год Миссии организации по поддержке в Ливии. Об этом она сообщила на пресс-конференции, передает ТАСС.

«Я надеюсь, что мы получим поддержку всех государств - членов Совета Безопасности, это очень важно продлить мандат», — заявила она. В августе стороны ливийского конфликта — Ливийской национальной армии (ЛНА) и правительства национального согласия (ПНА) — договорились о срочном выводе иностранных войск из страны.

Гражданская война, длящаяся в Ливии с момента свержения Муаммара Каддафи в 2011 году, обострилась в апреле 2019-го. Тогда войска фельдмаршала Халифы Хафтара начали наступление на ливийскую столицу. В июне 2020 года они оказались отброшены от Триполи после открытого вмешательства Турции.

Осенью 2020 года было объявлено о прекращении огня и подготовке мирного урегулирования конфликта посредством выборов, которые должны состояться 24 декабря 2021 года. Перспективы мирного урегулирования ситуации в стране до сих пор окончательно не ясны, поскольку делегаты «Форума ливийского политического диалога» так и не смогли согласовать правовые рамки, необходимые для организации голосования.