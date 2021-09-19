Два вертолета армии Хафтара столкнулись на учениях

Два вертолета Ливийской национальной армии (ЛНА), главнокомандующим которой является фельдмаршал Халифа Хафтар, столкнулись в воздухе в ходе учений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в вооруженных силах.

Согласно данным источника, два вертолета Ми-8 участвовали в учениях, которые проходили Месус, расположенном к юго-востоку от города Бенгази. В результате происшествия члены одного экипажа в составе двух человек погибли. Военнослужащие, которые находились во втором воздушном судне в момент ЧП, выжили.

Ранее сообщалось, что стороны ливийского конфликта — представители ЛНА и правительства национального согласия (ПНА) — объявили о достижении договоренности по срочному выводу иностранных войск из страны. «Мы призываем правительство и Президентский совет заморозить любые соглашения с любой страной», — говорится в заявлении Объединенного военного комитета Ливии.

После убийства в 2011-м правившего с 1969 года Муаммара Каддафи в Ливии сложилась ситуация двоевластия. В настоящее время на востоке, в городе Тобрук, заседает парламент, который поддерживает ЛНА фельдмаршала Хафтара, а на западе в Триполи — Правительство национального согласия. При этом ПНС активно поддерживает Турция, а на стороне ЛНА выступают Египет и Саудовская Аравия, также ее неофициальными союзниками являются Франция и ОАЭ. Последние, по некоторым данным, поставляли армии технику, в том числе приобретенную у России.