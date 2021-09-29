Михалков оценил шансы российских фильмов получить «Оскар»

Режиссер Никита Михалков заявил, что премия американской киноакадемии «Оскар» стала политизированной. Он считает, что российским фильма бессмысленно в ней участвовать, сообщает РИА Новости.

В кулуарах международного кинофестиваля «Жемчужина Шелкового пути» в Ташкенте Михалков оценил шансы отечественных картин получить премию «Оскар». По его мнению, российский кинематограф обладает «никакими» для этого возможностями.

«Никакие. Потому что "Оскар" уже стал никаким», — ответил Михалков на вопрос, какие отечественные ленты могли бы получить премию в этом году.

Михалков допустил, что кому-то нужно участвовать в этой премии, «но "Оскар" стал абсолютно политизированным».

Ранее Михалков оценил свой вклад в российский кинематограф. Он признался, что не чувствует себя гуру, и допускает, что некоторые люди не разделяют его точку зрения. «Фильмы, премии — приятно, когда в студии у тебя стоят "Оскар" и "Золотой лев". Но я никогда не работал ради этого», — отметил он.

Картина Михалкова «Утомленные солнцем» в 1995 году получила «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».