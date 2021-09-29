В Афганистане взлетели цены на наркотики

Times of India: цены на опиум в Афганистане выросли в три раза

Цены на наркотики на черном рынке Афганистана выросли в разы с приходом к власти боевиков радикального движения «Талибан» (запрещено в России). Об этом сообщает издание The Times of India.

Цена на опиум, из которого потом делают героин, взлетела более чем в три раза. Местный продавец рассказал, что теперь получает около 25 тысяч пакистанских рупий (146 долларов) за килограмм, тогда как при прошлом правительстве цена не поднималась выше 7,5 тысячи рупий (44 доллара).

Продавцы связывают стремительное подорожание с возможной нехваткой веществ в будущем. По Афганистану распространился слух о том, что талибы намерены запретить выращивание опийного мака.

Ранее «Талибан» попросил Россию помочь в ликвидации всех путей наркотрафика. Как передавало РИА Новости, новые афганские власти стремятся прекратить контрабанду наркотиков и рассчитывают на помощь Москвы в этом вопросе, поскольку мир и стабильность в регионе также и в интересах России.